Primo torneo di scacchi weekend Premio dei Messapi a Cavallino
CAVALLINO - Lecce Scacchi Asd, col patrocinio della Città di Cavallino, organizza il I° Torneo Weekend dei Messapi valido per le variazioni Elo Standard Fide, presso la sala conferenze Paone, sita nel Parco Adele Savio di Bernstiel (ex Bisanti), con ingresso da via Leuca, a Castromediano. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
