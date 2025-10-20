Primo torneo di scacchi weekend Premio dei Messapi a Cavallino

Lecceprima.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CAVALLINO - Lecce Scacchi Asd, col patrocinio della Città di Cavallino, organizza il I° Torneo Weekend dei Messapi valido per le variazioni Elo Standard Fide, presso la sala conferenze Paone, sita nel Parco Adele Savio di Bernstiel (ex Bisanti), con ingresso da via Leuca, a Castromediano. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

