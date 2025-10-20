Primo morto per overdose di nitazeni un arresto a Brunico Ecco cos' è la nuova droga sintetica più pericolosa del Fentanyl
Un altoatesino di 30 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Brunico per quello che viene ritenuto dagli inquirenti il primo morto per overdose di nitazeni, un nuovo oppioide sintetico, in Italia. Il decesso della vittima, un uomo di Brunico sui 30 anni, risale a un anno fa, ma la notizia è trapelata solo ora, dopo l’arresto del presunto pusher. In un primo momento - ha spiegato il procuratore. 🔗 Leggi su Feedpress.me
