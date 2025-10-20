Prima Onda Fest al via a Palermo | un programma ricco di eventi
Davide Iodice con un cast di attori neuro divergenti, una coreografia della giovane Leila Ka già acclamata dai principali teatri europei, un piccolo tesoro inatteso di Emma Dante (che non è vero che ha completato la trilogia sul Basile!, anzi riparte), il podcast teatrale di Giorgina Pi, Ashkan. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondisci con queste news
Domal è partner di Casa a Prima Vista! In onda su RealTime, il programma è teatro di avvincenti sfide tra tre agenti immobiliari, ognuno con il proprio stile e la propria idea di “casa perfetta”. Puntata dopo puntata, vedremo come la passione per l’abitare pos - facebook.com Vai su Facebook
Prima Onda fest, tre sezioni da settembre a novembre - Il nuovo Prima Onda Fest da quest'anno sarà articolato in tre sezioni, Metamorphosis dal 4 al 14 settembre; Derive dal 2 al 5 ottobre e Approdi dal 23 ottobre all'8 novembre; con una direzione ... Riporta ansa.it