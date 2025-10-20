Prima la massacra di botte poi chiama il 118 | Non le ho fatto niente La 24enne perde la milza e finisce in coma | il compagno 58enne arrestato dopo due settimane

A settimane di distanza dall’aggressione, la procura di Torino ha disposto il fermo del fidanzato della ragazza di 24 anni trovata agonizzante lo scorso 8 ottobre in un appartamento di Trana, piccolo comune della Val Sangone (Torino). La donna, trasportata d’urgenza in ospedale, è stata sottoposta a un intervento chirurgico durante il quale le è stata asportata la milza a causa di gravissime lesioni interne. Dai primi accertamenti risulta che la ragazza sarebbe stata picchiata ripetutamente e colpita più volte con un bastone. Il fidanzato fermato è un uomo di 58 anni, che aveva iniziato una relazione con la vittima circa un mese prima dei fatti. 🔗 Leggi su Open.online

