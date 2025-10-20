Quella notte, la velocità era un vento invisibile che li avvolgeva, un’ebbrezza senza controllo. Cinque giovani, cinque amici, sfrecciavano nel buio, ignari che la loro corsa sarebbe finita in un attimo di violenza inaudita. Un’ombra, un punto fermo sull’asfalto, divenne un ostacolo insormontabile. La vettura si è trasformata in un proiettile impazzito: il rumore dell’impatto è stato una deflagrazione, seguito dal clangore di metallo che si accartocciava e da una pioggia di scintille nel buio. Poi, l’orribile, assordante silenzio, rotto solo dalle urla strazianti di chi aveva visto l’inferno e da lontano, il lamento crescente delle sirene. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Prima il volo, poi l'impatto". Incidente Asiago, le immagini shock rivelano la verità: così sono morti i tre giovani