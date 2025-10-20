Prima e Seconda categoria - Gironi A e B Tutti i gol della quinta giornata

Sport.quotidiano.net | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quinta giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria. Ecco tutti i gol. Prima categoria - Girone "A": Atletico Lucca - Capannori 1-0 (Steffich), Corsagna - Academy Porcari 0-0, Montecarlo - Folgor Marlia 2-0 (Ciaccio, Gagliardi), Piazza "55" - Carrarese Giovani 1-0 (Haoudi), Pieve Fosciana - Romagnano 2-1 (Lazzari, Lucchesi, Youssefi). Girone "B": Marginone - Atletico Spedalino 0 - 0. Seconda categoria - Girone "A": Corsanico - Valfreddana 1-1 (Galli, Martinelli), Potremoli - San Macario Oltreserchio 2-0 (Ragonesi, Lazzeroni), Ricortola - Folgore Segromigno Piano 2-1 (Sacchetti, Borrini, Frighetto), Vorno - Massareosa 3-5 (tripletta di Pera, doppiette di Cheli e Cotza, gol di Larini). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

prima e seconda categoria gironi a e b tutti i gol della quinta giornata

© Sport.quotidiano.net - Prima e Seconda categoria - Gironi "A» e "B». Tutti i gol della quinta giornata

Altri contenuti sullo stesso argomento

Prima e Seconda categoria - Gironi "A» e "B». Tutti i gol della quinta giornata - Quinta giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria. Scrive sport.quotidiano.net

Prima categoria. Super Poggio. Ora è secondo - tarantino, caduto in trasferta a Castelfranco di Sotto per mano della Stella Rossa: i padroni di casa si sono imposti per 2- Scrive sport.quotidiano.net

Prima e Seconda Categoria, la panoramica sui risultati del weekend - Monturano e Casette d'Ete, mentre Achilli si regala la 300esima rete in carriera ... Lo riporta cronachefermane.it

Cerca Video su questo argomento: Prima Seconda Categoria Gironi