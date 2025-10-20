Prima e Seconda categoria - Gironi A e B Tutti i gol della quinta giornata

Quinta giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria. Ecco tutti i gol. Prima categoria - Girone "A": Atletico Lucca - Capannori 1-0 (Steffich), Corsagna - Academy Porcari 0-0, Montecarlo - Folgor Marlia 2-0 (Ciaccio, Gagliardi), Piazza "55" - Carrarese Giovani 1-0 (Haoudi), Pieve Fosciana - Romagnano 2-1 (Lazzari, Lucchesi, Youssefi). Girone "B": Marginone - Atletico Spedalino 0 - 0. Seconda categoria - Girone "A": Corsanico - Valfreddana 1-1 (Galli, Martinelli), Potremoli - San Macario Oltreserchio 2-0 (Ragonesi, Lazzeroni), Ricortola - Folgore Segromigno Piano 2-1 (Sacchetti, Borrini, Frighetto), Vorno - Massareosa 3-5 (tripletta di Pera, doppiette di Cheli e Cotza, gol di Larini). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Prima e Seconda categoria - Gironi "A» e "B». Tutti i gol della quinta giornata

