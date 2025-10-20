Prima Categoria Copparo sempre più solitario Ma la Portuense tiene il passo
Con una prestazione autoritaria e concreta, Copparo vince la sua sesta partita consecutiva in campionato per 3-0 sulla Frugesport, mantenendo la testa della classifica del girone F. Decisive le reti nella ripresa del giovane Bonora e la doppietta del “Granatiere” Leonardo Granado, sempre più bomber della squadra. Corre il 9’ quando Pasqualino trova un delizioso traversone al centro dell’area per Bonora, che in torsione di testa costringe Savini a intervenire con un colpo di reni decisivo. Superato il quarto d’ora, punizione di Pasqualino: il portiere ospita blocca a terra senza difficoltà. Poco dopo, traversone di Yara sul secondo palo: incocciata di Granado che favorisce Bonora, la cui spizzata in anticipo sull’estremo difensore finisce alta di un soffio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Prima Squadra Prima Categoria Girone M 6^ Giornata di Campionato Oggi domenica 19 ottobre Audace Osnago ? 15:30 ? Chignolo d’Isola #familyaib - facebook.com Vai su Facebook
Prima Categoria. Copparo sempre più solitario. Ma la Portuense tiene il passo - Con una prestazione autoritaria e concreta, Copparo vince la sua sesta partita consecutiva in campionato per 3- Segnala sport.quotidiano.net
Prima Categoria. Rimonta Copparo, Portuense staccata - Ha dovuto sudare più del previsto il Copparo per sbancare il campo dell’Only Sport Alfonsine: sotto 2- Da ilrestodelcarlino.it
Prima Categoria. Tris di Granado per Copparo, cade la Portuense - La straordinaria rimonta della ripresa regala a Copparo 2015 la quinta vittoria consecutiva in campionato, settima considerando i due ... Secondo msn.com