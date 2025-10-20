Prima categoria Atletico e Montalcino al primo successo

Si allunga, nel Girone E di prima Categoria, l'attesa del Bettolle per la prima vittoria stagionale, anche se la squadra di mister Paesano può essere abbastanza soddisfatta per essere riuscita a fermare sullo 0-0 il lanciato Torrita. Pareggio importante anche quello conquistato dalla Chiantigiana, che in trasferta blocca sull'1-1 la capolista Lucignano, con l'esperto Manuel Mugnai che risponde al gol di Tavanti. Nel Girone F continua e si aggrava la crisi dell' Amiata, che subisce due reti dal Torrenieri (Cattich e D'Aniello) e resta ultima in classifica da sola, appena un punto dietro al Ponte d'Arbia, che in una combattuta sfida cede 3-2 al Campagnatico Arcille.

