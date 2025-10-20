Prima battuta d’arresto per il Forlì | la Real Casalgrandese passa al Pala Marabini con 5 gol
Arriva alla quinta giornata la prima sconfitta stagionale per il Calcio a 5 Forlì, che al PalaMarabini si arrende 1–5 a una concreta Real Casalgrandese. Un risultato forse troppo severo per quanto visto in campo, ma che non cancella l’ottimo avvio di stagione dei biancorossi. Il primo tempo è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Prima battuta d'arresto per la Lazio Women in campionato. Nonostante una sfida estremamente equilibrata, in cui il match si è giocato a fasi alterne, a decidere il match è il rigore trasformato di Girelli, che porta a casa la prima vittoria stagionale delle biancone - facebook.com Vai su Facebook
La battuta di #Allegri prima di Juve-Milan: "Se rischio di sbagliare panchina? Le hanno invertite apposta..." - X Vai su X