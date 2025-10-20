Nella Roma che corre, tra corridoi e taccuini, il messaggio arriva netto: per parlare davvero alle persone serve prima ascoltarle. È il filo conduttore che ha attraversato la presentazione del Brand Journalism Festival 2025 alla Camera dei Deputati, con l’accento posto su linguaggi, strumenti e responsabilità di chi comunica. Un messaggio che parte dalle istituzioni . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Prima ascoltare: così nasce una comunicazione credibile