Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data del 19 Ottobre 2025, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a circa 0,304 €Smc. Questo valore è stato ottenuto convertendo la quotazione di 32,25 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc (quindi 32,25 €MWh? 0,304 €Smc). Andamento e tendenza del PSV Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una leggera tendenza al ribasso, dopo una fase di moderato rialzo a metà mese. Dal 15 Ottobre 2025, quando il valore medio era di 34,62 €MWh (0,323 €Smc), si è osservata una progressiva diminuzione, con il prezzo che si è stabilizzato intorno ai 32 €MWh (0,3 €Smc). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Argomenti simili trattati di recente

? Prenota oggi, blocca il prezzo ? Posti limitati ? Zero pensieri, pensiamo a tutto noi! Altre date e destinazioni disponibili su richiesta Quotazioni scontate per gruppi e famiglie fisso e whatsapp 0817346067 [email protected] Via libertà terza tr - facebook.com Vai su Facebook

OGGI INIZIA IL BOICOTTAGGIO Boicotteremo ogni sabato, in tutti i supermercati, in tutta italia. Fino a quando non verrà garantito un giusto prezzo. Guerre e crisi climatica fanno fare extraprofitti a pochi mentre i cittadini non riescono più a pagare la spesa. - X Vai su X

Prezzi energia 2025 stabili sopra i 100 euro, ma per GME non torneremo più ai livelli pre-crisi - I prezzi dell'energia nel 2025 restano su livelli doppi rispetto al pre- Lo riporta rinnovabili.it

L’obiettivo è “portare benefici sia ai consumatori gas che a quelli elettrici”, spiega il ministro dell'Ambiente durante un question time al Senato - Il ministro dell'Ambiente Pichetto: "Stiamo predisponendo una misura che elimina lo spread tra il TTF e il PSV italiano". Segnala rinnovabili.it

Offerte Gas a ottobre 2025 a prezzo fisso e indicizzato - Offerte Gas a ottobre 2025 a prezzo fisso e indicizzato: quale scelta fare per cercare di risparmiare in attesa dell'accensione dei riscaldamenti ... facile.it scrive