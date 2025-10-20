prezzo gas al metro cubo oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di metano consente di valutare meglio le offerte, stimare la spesa mensile e adottare strategie di risparmio. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale del gas, come viene determinato e quali sono le differenze tra mercato tutelato e mercato libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 20 Ottobre 2025 è fissato da ARERA in 0,41512 €Smc (dato relativo a Settembre 2025, ultimo aggiornamento disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

