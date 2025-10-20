Prevenzione Senologica | Pietrastornina risponde con una partecipazione da record
Sono state tante le visite senologiche effettuate domenica a Pietrastornina per la prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa promossa dal circolo socio culturale PetraStrumilia e dalla Lilt di Avellino, con il patrocinio della Comunità Montana Partenio-Vallo Lauro e del Comune di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
