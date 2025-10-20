Prevenzione in viaggio Humanitas porta visite gratuite nelle Isole Eolie

La prevenzione sanitaria non conosce confini e, dalla Sicilia, ha raggiunto le Isole Eolie con l’iniziativa “Humanitas per le Isole Eolie”, svoltasi il 17 e 18 ottobre. L’evento, promosso da Humanitas Istituto Clinico Catanese e dal COT Istituto Clinico Polispecialistico, ha registrato una. 🔗 Leggi su Messinatoday.it