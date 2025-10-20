Prevenzione e cura | grande partecipazione al convegno sul cancro al seno
LIVORNO – Ha riscosso grande interesse l’incontro pubblico Tumore al seno nelle giovani donne, svoltosi sabato 18 ottobre al Palazzo del Portuale di Livorno. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Livorno Donna, con il supporto dell’ Azienda USL Toscana nord ovest e il patrocinio del Comune. All’evento hanno partecipato cittadini e professionisti della salute. I primari della Breast Unit di Livorno e altri specialisti della rete senologica hanno affrontato i temi più rilevanti: prevenzione e diagnosi precoce, trattamenti chirurgici e ricostruttivi, nuove terapie e gestione della qualità di vita delle pazienti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Leggi anche questi approfondimenti
OTTOBRE MESE ROSA – TAVIANO PER LA PREVENZIONE SABATO 25 OTTOBRE 2025, alle ore 18:30, ci incontreremo presso il Palazzo Marchesale per un appuntamento fondamentale dedicato alla diagnosi e cura del tumore al seno in Puglia. Insiem - facebook.com Vai su Facebook
Grande successo per la “Carovana della Salute” in Piazza Giorgini: oltre duecento screening gratuiti e tanta partecipazione - In centinaia hanno affollato gli stand dedicati alla prevenzione e al benessere, con tutte le prenotazioni esaurite già nelle prime ore del mattino ... Da lanuovariviera.it
VALPERGA – Grande partecipazione alla Giornata della Prevenzione Sanitaria - Grande successo a Valperga per la Giornata della Prevenzione Sanitaria 2025, svoltasi domenica 19 ottobre presso l’Istituto Comprensivo Statale ... Lo riporta obiettivonews.it
Mazara del Vallo si tinge di rosa per la prevenzione: grande partecipazione alla “Strawoman” - Un’altra domenica all’insegna dello sport, della solidarietà e della sensibilizzazione con la quarta edizione della Strawoman ha colorato Mazara ... Come scrive itacanotizie.it