Prevenzione e cura | grande partecipazione al convegno sul cancro al seno

LIVORNO – Ha riscosso grande interesse l’incontro pubblico Tumore al seno nelle giovani donne, svoltosi sabato 18 ottobre al Palazzo del Portuale di Livorno. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Livorno Donna, con il supporto dell’ Azienda USL Toscana nord ovest e il patrocinio del Comune. All’evento hanno partecipato cittadini e professionisti della salute. I primari della Breast Unit di Livorno e altri specialisti della rete senologica hanno affrontato i temi più rilevanti: prevenzione e diagnosi precoce, trattamenti chirurgici e ricostruttivi, nuove terapie e gestione della qualità di vita delle pazienti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it