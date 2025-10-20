Presunte infiltrazioni mafiose a Mazzarrà la Prefettura invia una commissione d' indagine

Una commissione d'indagine per appurare l'eventuale presenza di infiltrazioni o condizionamento mafioso all'interno del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea. A nominarla il prefetto Cosima Di Stani dopo l'inchiesta della procura che lo scorso luglio ha portato all'arresto di tre persone, tra cui l'ex. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

