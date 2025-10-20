pressing di trump su netanyahu israele riapre i valichi per gaza riparte la tregua

Dopo ore di bombardamenti che hanno causato almeno 45 morti, le Forze di difesa israeliane hanno annunciato la ripresa del rispetto della tregua nella Striscia di Gaza. Una decisione arrivata al termine di una giornata drammatica, in cui la fragile architettura del cessate il fuoco negoziato dall’amministrazione Trump ha rischiato il collasso definitivo tra accuse reciproche, raid aerei e crescenti tensioni politiche. Le Idf hanno giustificato l’offensiva come risposta necessaria agli attacchi di Hamas contro le proprie truppe a Rafah. “In conformità con le direttive dei vertici politici e dopo una serie di attacchi significativi, le Idf hanno iniziato a far rispettare nuovamente il cessate il fuoco in seguito alla sua violazione da parte dell’organizzazione terroristica Hamas”, recita la nota ufficiale diffusa sul profilo X dell’esercito israeliano. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

