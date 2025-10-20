Presentazione di Prima dell’Alba il nuovo romanzo di Adriana Ostuni
Sabato 25 ottobre, alle 18, nella sede dell’associazione culturale ViviAmo, a Bari, si terrà la presentazione del romanzo “Prima dell’Alba” (Wip Edizioni), nuovo lavoro editoriale della scrittrice e poetessa Adriana Ostuni, che approfondisce l’universo delle relazioni umane, analizzate in chiave. 🔗 Leggi su Baritoday.it
