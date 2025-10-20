Presentato il Città Sant’Angelo music festival giunto alla decima edizione

Domenica 19 ottobre è stato presentato il Città SantAngelo music festival, nel teatro comunale cittadino. La stagione 2025-2026, giunta alla decima edizione, è curata dalla fondazione Nicola Polidoro e dell’amministrazione comunale di Città Sant’Angelo, con la direzione artistica del maestro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

