Presentato il Città Sant’Angelo music festival giunto alla decima edizione
Domenica 19 ottobre è stato presentato il Città Sant’Angelo music festival, nel teatro comunale cittadino. La stagione 2025-2026, giunta alla decima edizione, è curata dalla fondazione Nicola Polidoro e dell’amministrazione comunale di Città Sant’Angelo, con la direzione artistica del maestro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
