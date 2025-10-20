Presentato il catalogo ' Scuola e Salute' | le buone pratiche per il benessere psicofisico entrano in classe

Regione Puglia e Asl Foggia oggi hanno presentato il catalogo “Scuola e Salute 2025-2026” per la provincia dauna, strumento innovativo di programmazione educativa pensato per promuovere tra bambini e ragazzi la cultura della salute e della prevenzione. Simbolo del catalogo regionale e dell’evento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondisci con queste news

È stato presentato ieri mattina a Brindisi, nell'ambito della conferenza Scuola e Salute, il Catalogo regionale dell’anno scolastico 2025-2026 L’iniziativa, che si è tenuta nell’istituto alberghiero Sandro Pertini, è stata promossa dal Gruppo Interdisciplinare Azien - facebook.com Vai su Facebook

Presentato il catalogo 'Scuola e Salute': le buone pratiche per il benessere psicofisico entrano in classe - Regione Puglia e Asl Foggia uniscono scuole e sanità per promuovere la prevenzione e il benessere tra bambini e ragazzi. Riporta foggiatoday.it

Scuole promotrici di salute, pronti per il 2025-26 - L’ASL Napoli 2 Nord e la Regione Campania presentano un catalogo di iniziative più ricco e coinvolgente che mai. Come scrive ilgolfo24.it