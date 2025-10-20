Presentato alla XX Festa del Cinema di Roma il docufilm con Eleonora Daniele | Blu - Il colore dell’autismo

20 ott 2025

Presentato alla XX Festa del Cinema di Roma, nello spazio “Roma Lazio Film Commission”, alla presenza di Lorenza Lei, Amministratore Delegato Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio e di Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, il docufilm con Eleonora DanieleBlu - Il colore dell’au. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

