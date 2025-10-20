Premio trebbio città di Triggiano - 19 edizIone

Il 24 ottobre la cerimonia di consegna del Premio Trebbio 2025Promossa dall’Associazione?CPMeventi?APS con il patrocinio del Comune?di?Triggiano e della Regione?Puglia L’iniziativa intende celebrare personalità che, attraverso il loro impegno professionale e umano, si sono distinte in ambiti. 🔗 Leggi su Baritoday.it