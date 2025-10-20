Premio Scopigno-Pulici Di Vaio esalta Orsolini | Ora il Mondiale Klinsmann si fida dell’Italia

Allo stadio Olimpico la consegna dello storico premio che ha visto protagonisti anche Di Vaio e Klinsmann Nella sala stampa dello stadio Olimpico è andata in scena la cerimonia di consegna dello storico e prestigioso premio Scopigno-Pulici. Tra i nomi tante personalità di spicco, da Antonio Conte ad Aurelio De Laurentiis, Scott McTominay, Pippo Inzaghi, Enzo Maresca e tanti altri che per motivi ovvi non sono potuti essere presenti, tra Champions e impegni di campionato. Di Vaio – calciomercato.it All’Olimpico presente il ds del Bologna Marco Di Vaio – Manager of The Year – che ha parlato a Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

