Premio Colalucci 2025 | Roma celebra sport giornalismo e talento

Sbircialanotizia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma si prepara a una notte di storie, applausi e memoria: l’undicesima edizione del Premio Giuseppe Colalucci andrà in scena mercoledì 22 ottobre 2025 al Circolo Antico Tiro a Volo, a partire dalle 20:30. Un appuntamento che intreccia giornalismo, sport e spettacolo, riportando al centro lo sguardo vivo della Capitale. Un riconoscimento romano che attraversa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

premio colalucci 2025 roma celebra sport giornalismo e talento

© Sbircialanotizia.it - Premio Colalucci 2025: Roma celebra sport, giornalismo e talento

Scopri altri approfondimenti

premio colalucci 2025 romaI premiati al Premio Colalucci 2025, da Abodi a Panatta - Il prestigioso riconoscimento, è nato dall’idea di Guido D’Ubaldo, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio e storica firma del Corriere dello Sport, con l'intento di riscoprire lo spirito viv ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Premio Colalucci 2025 Roma