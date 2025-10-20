Premier League | Liverpool ancora ko contro lo United l' Arsenal allunga in vetta

FILIPPO MONETTI Londra (Regno Unito) 20 ottobre 2025 - Sempre più spettacolare, sempre più imprevedibile. La Premier League deve ancora delineare le gerarchie in questa stagione, perché quello che sembrava un affare per il solo Liverpool, ora vede i Reds in crisi nera. I ragazzi di Slot perdono anche contro lo United e ora vedono l' Arsenal allungare. Il successo nel derby dei Gunners proietta i londinesi a +3 in classifica, con il Manchester City nuova prima inseguitrice in graduatoria. Vincono anche Chelsea e Aston Villa, in una graduatoria da 11 squadre in 7 punti davanti a tutti. L'esito delle partite del weekend. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Premier League: Liverpool ancora ko contro lo United, l'Arsenal allunga in vetta

Argomenti simili trattati di recente

Anche James Vardy, il centravanti del Leicester di Ranieri che vinse la Premier League, in campo nella Cremonese che stasera ospita l'Udinese. Friulani con assoluto bisogno di gioco e punti, perché i tifosi stanno già perdendo la pazienza. - facebook.com Vai su Facebook

#PremierLeague, la classifica 2025/2026: #Arsenal ancora al comando #SkySport #SkyPremier - X Vai su X

Premier League: Liverpool ancora ko contro lo United, l'Arsenal allunga in vetta - I Gunners vincono il derby con il Fulham e vanno a +3 sulla seconda, United corsaro ad Anield, terzo successo consecutivo per l'Aston Villa ... Come scrive sport.quotidiano.net

Premier: Manchester United vince a Liverpool, 4/o ko per Slot - 1 il Liverpool ad Anfield Road, infliggendo ai campioni d'Inghilterra la terza sconfitta consecutiva in Premier League e la quarta contando an ... Segnala corrieredellosport.it

Premier League: spende molto e segna poco, e' crisi Liverpool - La quarta sconfitta consecutiva certifica la crisi del Liverpool, una squadra irriconoscibile rispetto all'armata schiacciasassi che ha dominato la scorsa Premier League, e che in estate è stata ... Lo riporta ansa.it