Premier League | Liverpool ancora ko contro lo United l' Arsenal allunga in vetta

FILIPPO MONETTI Londra (Regno Unito) 20 ottobre 2025 - Sempre più spettacolare, sempre più imprevedibile. La Premier League deve ancora delineare le gerarchie in questa stagione, perché quello che sembrava un affare per il solo Liverpool, ora vede i Reds in crisi nera. I ragazzi di Slot perdono anche contro lo United e ora vedono l' Arsenal allungare. Il successo nel derby dei Gunners proietta i londinesi a +3 in classifica, con il Manchester City nuova prima inseguitrice in graduatoria. Vincono anche Chelsea e Aston Villa, in una graduatoria da 11 squadre in 7 punti davanti a tutti. L'esito delle partite del weekend. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

