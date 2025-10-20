Premier Australia incontrerà Trump

4.31 Il primo ministro australiano Anthony Albanese incontra oggi Donald Trump alla Casa Bianca per ottenere il suo sostegno sull'accordo sui sottomarini delineato nel 2020. In cambio, propone un'intesa sui minerali essenziali, come litio e cobalto, per contrastare il monopolio della Cina. Albanese ha definito l'incontro "positivo e costruttivo" e punta a creare una riserva strategica di minerali da fornire ai partner chiave come gli Stati Uniti, rafforzando così l'alleanza tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

