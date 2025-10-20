Premiata tesi di laurea pisana sulla radioterapia flash al congresso di Fisica medica

Pisatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso del XIII congresso dell’Aifm-Associazione italiana di Fisica medica tenutosi di recente a Verona, è stato premiato come miglior lavoro di tesi di specializzazione quello di Luigi Masturzo dal titolo: ‘Towards the first italian clinical trial of FLASH radiotherapy (ULISSE): technological. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

