Premiata tesi di laurea pisana sulla radioterapia flash al congresso di Fisica medica
Nel corso del XIII congresso dell’Aifm-Associazione italiana di Fisica medica tenutosi di recente a Verona, è stato premiato come miglior lavoro di tesi di specializzazione quello di Luigi Masturzo dal titolo: ‘Towards the first italian clinical trial of FLASH radiotherapy (ULISSE): technological. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Il motivo del mio contrasto forte con Palermo c'è. Mi ero appena laureato a Firenze, massimo dei voti, e la mia tesi era stata premiata come la migliore dal Centro Internazionale di studi sul barocco. Ero dunque preparato, con qualche carta. Decisi di fare l'esam Vai su Facebook
Congresso di fisica medica, premiata tesi di laurea pisana - Associazione italiana di Fisica medica tenutosi di recente a Verona, è stato premiato come miglior lavoro di tesi ... Da gonews.it
Migliori tesi di laurea: "Giovani eccellenze" - Fra i vincitori della terza edizione del premio ‘Miglior tesi di laurea David Sassoli’ anche due ex studenti di atenei pisani e un ragazzo di Pontedera. Segnala lanazione.it