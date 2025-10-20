Premi alla Carriera SIEDAS 2025 | Contieri Binga e Sastri protagonisti

Premi alla carriera SIEDAS Ph Lina Sastri: Carlo Bellincampi. Ph Tomaso Binga: Andrea Chemelli. Durante la X Assemblea Nazionale SIEDAS a Napoli, dal 24 al 26 ottobre 2025, saranno premiati Alfredo Contieri, Tomaso Binga e Lina Sastri. NAPOLI – Il conto alla rovescia per l’inizio della X Assemblea Nazionale SIEDAS, Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo, è partito: manca infatti pochissimo all’appuntamento che il 24, 25 e 26 Ottobre vedrà riunirsi a Napoli gli esperti e i soci provenienti da tutta Italia per affrontare lo stimolante confronto in materia giuridica che anima da sempre l’associazione e per celebrare l’emozionante anniversario. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Premi alla Carriera SIEDAS 2025: Contieri, Binga e Sastri protagonisti

Argomenti simili trattati di recente

Ieri sera Kelly Osbourne ha avuto ritirato il premio alla carriera di Ozzy Osbourne al Birmingham Awards. ? - facebook.com Vai su Facebook

I premi alla carriera a Luca Vitali, Marco Belinelli e all'ex arbitro Carmelo Paternicò #LBAAwards #TuttoUnAltroSport - X Vai su X

Svelati i Premi alla Carriera SIEDAS 2025 per le Sezioni Diritto, Arti e Spettacolo - In attesa di conoscere i luoghi simbolo che faranno da cornice alle sessioni pubbliche e ai momenti conviviali, SIEDAS è lieta di svelare i nomi di coloro che ... Segnala napolivillage.com

SIEDAS celebra la X Assemblea Nazionale a Napoli: annunciati i Premi alla Carriera 2025 - Premiati tre protagonisti della cultura italiana – Alfredo Contieri, Tomaso Binga e Lina Sastri – in occasione del 10° appuntamento della Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettac ... Secondo msn.com