Premi alla Carriera SIEDAS 2025 | Contieri Binga e Sastri protagonisti

20 ott 2025

Premi alla carriera SIEDAS Ph Lina Sastri: Carlo Bellincampi. Ph Tomaso Binga: Andrea Chemelli. Durante la X Assemblea Nazionale SIEDAS a Napoli, dal 24 al 26 ottobre 2025, saranno premiati Alfredo Contieri, Tomaso Binga e Lina Sastri. NAPOLI – Il conto alla rovescia per l’inizio della X Assemblea Nazionale SIEDAS, Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo, è partito: manca infatti pochissimo all’appuntamento che il 24, 25 e 26 Ottobre vedrà riunirsi a Napoli gli esperti e i soci provenienti da tutta Italia per affrontare lo stimolante confronto in materia giuridica che anima da sempre l’associazione e per celebrare l’emozionante anniversario. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

