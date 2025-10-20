Preghiera del mattino del 20 Ottobre 2025 | Insegnami il rispetto

Lalucedimaria.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con la preghiera del mattino di oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

