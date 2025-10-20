Preghiera del mattino del 20 Ottobre 2025 | Insegnami il rispetto

Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con la preghiera del mattino di oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 20 Ottobre 2025: “Insegnami il rispetto”

Altre letture consigliate

SAN FRANCESCO D'ASSISI. . 18 ottobre 2025 - Preghiera del mattino e Santa Messa. I frati del Sacro Convento vi invitano a unirvi a loro per la preghiera del mattino seguita dalla Santa Messa nella Basilica di san Francesco in Assisi - Vuoi far celebrare un - facebook.com Vai su Facebook

Preghiera del mattino del 18 Ottobre 2025: “Aiutami a riconoscerti” - Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la preghiera del mattino di oggi. Come scrive lalucedimaria.it

Preghiera del mattino del 15 Ottobre 2025: “Infiammami di santità” - La preghiera del mattino di oggi, 15 ottobre è a San Giuseppe, patrono della Chiesa e della famiglia. Da lalucedimaria.it

Mons. Ambarus, da ottobre preghiera e digiuno per la pace - Irsina e la Diocesi di Tricarico parteciperanno al mese di preghiera comunitaria e di digiuno per la pace, secondo l'invito rivolto da Papa Leone nell'Udienza generale del 24 ... ansa.it scrive