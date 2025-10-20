Prefettura di Salerno pubblicate le circolari relative alle elezioni regionali

Sul sito istituzionale della Prefettura di Salerno, http:www.prefettura.itsalerno, nella sezione “Comunicazioni”, sono state pubblicate le circolari n. 159230 e n. 159238, entrambe in data 15 ottobre 2025 aventi ad oggetto, rispettivamente, “Indicazioni per la ricezione delle liste provinciali dei candidati alla carica di Consigliere regionale” e “Presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale” per le elezioni regionali di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025. Segui ZON.IT su Google News. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Prefettura di Salerno, pubblicate le circolari relative alle elezioni regionali

