Prefettura di Salerno pubblicate le circolari relative alle elezioni regionali

Zon.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul sito istituzionale della Prefettura di Salerno, http:www.prefettura.itsalerno, nella sezione “Comunicazioni”, sono state pubblicate le circolari n. 159230 e n. 159238, entrambe in data 15 ottobre 2025 aventi ad oggetto, rispettivamente, “Indicazioni per la ricezione delle liste provinciali dei candidati alla carica di Consigliere regionale” e “Presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale” per le elezioni regionali di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025. Segui ZON.IT su Google News. 🔗 Leggi su Zon.it

prefettura di salerno pubblicate le circolari relative alle elezioni regionali

© Zon.it - Prefettura di Salerno, pubblicate le circolari relative alle elezioni regionali

Approfondisci con queste news

prefettura salerno pubblicate circolariPrefettura di Salerno, pubblicate le circolari relative alle elezioni regionali - it/salerno, nella sezione “Comunicazioni”, sono state pubblicate le circolari n. Come scrive zon.it

La stretta della Prefettura: spiagge e strade presidiate, sarà un Ferragosto blindato - Il reparto di prevenzione anticrimine della polizia di Stato e l’unità mobile dei carabinieri della compagnia di Salerno presidieranno il territorio nella caldissima giornata di Ferragosto e non solo. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Prefettura Salerno Pubblicate Circolari