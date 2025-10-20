Prato omicidi escort | indagini su tre delitti irrisolti

Nell'ambito degli accertamenti della procura di Prato sulle persone scomparse e su casi di delitti di donne rimasti senza colpevole per l'inchiesta su Vasile Frumuzache - la guardia giurata di origine romena reo confessa dell'uccisione di due escort sue connazionali -, tre omicidi efferati e irrisolti, avvenuti due in Toscana e uno in Emilia Romagna, avrebbero attirato l'attenzione degli inquirenti facendo scattare verifiche L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato, omicidi escort: indagini su tre delitti irrisolti

Omicidi Denisa e Ana Maria, si indaga su altri tre casi simili - Le indagini sulla guardia giurata Vasile Frumuzache, 38 anni, reo confesso di due omicidi, si allargano a tre delitti irrisolti avvenuti tra la Toscana e ... Da gonews.it

A Prato un sospettato serial killer di prostitute, chi è Vasile Frumuzache - Nel frattempo, la Procura di Prato ha formalmente chiesto il rinvio a giudizio di Frumuzache per l'omicidio di Denisa Paun, avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 maggio scorsi al residence Ferrucci ... Scrive msn.com

Il killer delle escort. Seconda inchiesta chiusa: Vasile Frumuzache va a processo - Prato, 16 settembre 2025 – Il quadro probatorio è completo, le indagini per la barbara uccisione di Ana Maria Andrei, escort di 27 anni che viveva a Montecatini Terme, sono concluse. Da lanazione.it