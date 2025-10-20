Massimiliano Allegri si aspettava una reazione, Rafael Leao ha risposto presente. Il Milan vince per 2-1 contro la Fiorentina in rimonta e – viste le sconfitte di Roma e Napoli contro Inter e Torino – vola in testa alla classifica in solitaria. Privi di Pulisic, Rabiot, Loftus-Cheek e Nkunku, i rossoneri sono stati trascinati da Leao, molto discusso prima della sosta e dopo il match contro la Juve. Il portoghese ha segnato una doppietta: un gol da fuori area per pareggiare la rete di Gosens e un calcio di rigore nel finale. E proprio il tiro dagli undici metri è stato oggetto di discussione nel post gara, con il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, e l’allenatore Stefano Pioli che hanno contestato la scelta arbitrale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pradè si scaglia contro gli arbitri dopo il rigore al Milan: “Scandaloso l’episodio su Gimenez, grottesco”