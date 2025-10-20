Inter News 24 Pradè è una furia dopo Milan Fiorentina: «Errore enorme e scandaloso del Var, Marinelli non ha avuto il coraggio di.». Le sue parole. Al termine della partita persa contro il Milan, il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, non ha nascosto la sua frustrazione per l’episodio del calcio di rigore concesso ai rossoneri per un contatto tra Fabiano Parisi e Gimenez. Il dirigente viola ha parlato di un “errore enorme” da parte del VAR, definendo “scandaloso” l’intervento che ha portato l’arbitro Livio Marinelli a cambiare la sua decisione iniziale. Secondo Pradè, la Fiorentina ha disputato una grande partita, mettendo in campo cuore e determinazione, e non meritava assolutamente di perdere. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pradè è una furia dopo Milan Fiorentina: «Errore enorme e scandaloso del Var, Marinelli non ha avuto il coraggio di…»