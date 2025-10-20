Posticipo Serie ACremonese-Udinese 1-1
22.40 Finisce in parità il posticipo dello 'Zini' tra Cremonese e Udinese: 1-1. Non passano nemmeno 4 minuti e la Cremonese passa: punizione di Vandeputte per la 'capocciata' di Terracciano che batte Okoye, anche per la deviazione di Kabasele. Reazione Udiense con Atta, ma poi sono i grigiorossi a sfiorare più volte il raddoppio, con la traversa che ferma Bonazzoli. Nella ripresa arriva subito l'1-1 di Zaniolo, che sempre di testa, sfrutta un cross di Zanoli (51') Lombardi vicini al nuovo vantaggio, ma la punizione di Vaquez colpisce il palo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Argomenti simili trattati di recente
#SerieA2Elite, posticipo Petrarca Calcio a Cinque-Maccan Prata C5: LIVE e DIRETTA YOUTUBE - facebook.com Vai su Facebook
Bassano supera il Castiglione nel posticipo della seconda giornata di Serie A1 2025/26 - X Vai su X
Cremonese-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Gli uomini di Nicola ospitano o friulani di Runjaic all'incontro valido per il posticipo della 7ª giornata di campionato ... Lo riporta tuttosport.com
Zaniolo torna al goal in Serie A con l'Udinese: non segnava da quasi un anno - Zaniolo ha trovato il suo primo goal in campionato con l'Udinese nel posticipo della settima giornata di Serie A contro la Cremonese. Riporta msn.com
DIRETTA Serie A, Cremonese-Udinese | Segui la cronaca LIVE - Si chiude la settima giornata del campionato di Serie A con il classico ‘monday night’: Nicola sfida Runjaic Dopo le gare giocate nel weekend, col Milan di Allegri che ha conquistato la vetta della ... Segnala calciomercato.it