Posticipo Serie ACremonese-Udinese 1-1

Servizitelevideo.rai.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

22.40 Finisce in parità il posticipo dello 'Zini' tra Cremonese e Udinese: 1-1. Non passano nemmeno 4 minuti e la Cremonese passa: punizione di Vandeputte per la 'capocciata' di Terracciano che batte Okoye, anche per la deviazione di Kabasele. Reazione Udiense con Atta, ma poi sono i grigiorossi a sfiorare più volte il raddoppio, con la traversa che ferma Bonazzoli. Nella ripresa arriva subito l'1-1 di Zaniolo, che sempre di testa, sfrutta un cross di Zanoli (51') Lombardi vicini al nuovo vantaggio, ma la punizione di Vaquez colpisce il palo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

