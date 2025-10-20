Poste Italiane tra lettere e storia consegne speciali a Giostra dove un tempo la posta arrivava fin alla clausura

Un tempo c’era il “Parlatorio”, attraverso le grate del quale le monache di clausura potevano avere contatti, anche se rari, con il mondo esterno. E poi c’erano le lettere, che mantenevano vivi i contatti con amici e familiari. Lettere che attraversavano anche continenti, per comunicare con. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

