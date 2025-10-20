Poste Italiane | l’acqua freschissima della CISL La grande illusione dei precari in graduatoria

Carmine Pascale (Associazione Precari in Rete) accusa la CISL: ‘Sindacato schierato con il potere, non con i lavoratori. A Napoli, si sa, chiedere all’acquaiolo com’è l’acqua è esercizio futile: la descriverà come freschissima, come neve, anche se stagnante, perché l’interesse a vendere è preminente. Trasportando la metafora alla CISL, i precari di Poste Italiane conferiscono al sindacato non solo tessere, ma potere e risorse. La stragrande maggioranza di questi precari, infatti, sceglie proprio la CISL per la sottoscrizione della tessera sindacale. In un contesto reso ancora più critico dall’esclusione di CGIL e UIL dai tavoli sindacali a partire da dicembre 2024, che ha di fatto indebolito la capacità di opporsi alla logica aziendale orientata al massimo profitto, allo sfruttamento dei lavoratori e alla riduzione dei posti stabili, l’unica verità dovrebbe risiedere nei fatti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it