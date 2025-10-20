Poste Italiane cerca portalettere anche a Novara | come candidarsi
Anche in Piemonte Poste Italiane è alla ricerca di portalettere.I portalettere saranno inseriti con contratto a tempo determinato che si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate, etc.) nell’area territoriale di propria competenza.Per candidarsi è sufficiente inserire. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un guasto ai server di AWS ha mandato in tilt Internet a Roma e in diverse parti del mondo: da Alexa a Snapchat, fino ai portali dell’Agenzia delle Entrate e di Poste Italiane, numerosi servizi e siti italiani sono risultati irraggiungibili o stanno tornando gradualm - facebook.com Vai su Facebook
A Saludecio, nell'entroterra riminese, la portalettere Stefania rappresenta un punto di riferimento per l'intera comunità, garantendo un collegamento puntuale e quotidiano con il resto del mondo attraverso la consegna di posta e pacchi. #PosteItaliane #Territori - X Vai su X
Poste Italiane cerca portalettere a Firenze e provincia, ultimi giorni per presentare la domanda - Anche in provincia di Firenze, Poste Italiane è alla ricerca di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato che si occuperanno ... Scrive piananotizie.it
Poste italiane assume portalettere: ecco come presentare domanda - Poste Italiane cerca, anche in provincia di Grosseto, portalettere da assumere con contratto a tempo determinato: dovranno occuparsi del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate) nell’ar ... Da corrieredimaremma.it
Poste Italiane cerca nuovi portalettere - Anche in Toscana Poste Italiane è alla ricerca di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato che si occuperanno del recapito ... Riporta ilcittadinoonline.it