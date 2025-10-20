Poste Italiane cerca nuovi portalettere | come candidarsi

Arezzonotizie.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche in Toscana Poste Italiane è alla ricerca di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato che si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate, etc.) nell’area territoriale di propria competenza.Per candidarsi è sufficiente inserire, entro mercoledì 22. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

