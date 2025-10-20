Poste cerca portalettere anche a Venezia selezioni aperte

Veneziatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche a Venezia e provincia, Poste Italiane è alla ricerca di portalettere da assumere con contratto a tempo determinato, con mansione di recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate, etc.). Per candidarsi è sufficiente inserire, entro mercoledì 22 ottobre, il proprio curriculum vitae. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

poste cerca portalettere veneziaPoste Italiane cerca portalettere a Trieste e in tutto il Friuli Venezia Giulia: aperte le candidature - Poste Italiane ha aperto una nuova selezione per portalettere in Friuli Venezia Giulia, offrendo un’importante opportunità di lavoro a Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia. Come scrive triestecafe.it

poste cerca portalettere veneziaAssunzioni, Poste Italiane cerca portalettere nel pordenonese. Ecco come candidarsi e i requisiti - In Friuli Venezia Giulia, Poste Italiane è alla ricerca di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato che si occuperanno del recapito postale (pacchi, ... Scrive ilgazzettino.it

poste cerca portalettere veneziaPoste italiane, ricerca portalettere a Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste - FVG – Anche in Friuli Venezia Giulia Poste Italiane è alla ricerca di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato che si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccom ... Si legge su pordenoneoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Poste Cerca Portalettere Venezia