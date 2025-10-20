Portava marijuana in bus da Catania a Randazzo minorenne arrestato e collocato in comuntà
Un minorenne incensurato di Randazzo aveva attirato le attenzioni dei carabinieri della compagnia locale perchè, da qualche tempo, aveva iniziato a trafficare nel mondo degli stupefacenti. Per accertare i loro sospetti, i militari avevano iniziato ad effettuare dei servizi di avvistamento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Porta Nolana: arrestato pusher 58enne già sottoposto a obbligo di firma. Sequestrati hashish, marijuana e 240 euro in contanti. - facebook.com Vai su Facebook
Minore non accompagnato arrestato al Novi Sad: in tasca hashish, marijuana, cocaina e MDMA https://ift.tt/kKu25fR https://ift.tt/ZXz35Ur - X Vai su X
Catania, maxi-sequestro di marijuana e munizioni nel quartiere Villaggio Zia Lisa - Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato a Catania per contrastare lo spaccio di droga e individuare armi clandestine pronte all’uso. Secondo sicilianews24.it
Catania, droga prenotata in chat e consegnata a domicilio: arrestato - CATANIA – I clienti prenotavano la droga direttamente in chat e indicavano al pusher il luogo esatto per la consegna. Segnala livesicilia.it
Catania, i cani antidroga fiutano la marijuana: 26enne arrestato a Picanello - Un 26enne arrestato a Catania per spaccio: sequestrati oltre 400 grammi di droga e quasi 11mila euro durante controlli straordinari. Come scrive virgilio.it