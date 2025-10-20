Portare il proprio quattrozampe a cena fuori è un' abitudine ormai sdoganata | non un' eccezione ma un trend consolidato

G li animali domestici fanno parte della nostra vita quotidiana, e sempre più di anche di quella sociale e ricreativa. Lo evidenzia un’indagine TheFork secodo cui uscire a cena con il proprio cane (o gatto) è un’abitudine sempre più diffusa, sdoganata dal 40% degli italiani. E se il 75% degli esercizi accoglie i pet, è chiaro che, con l’espansione del fenomeno, aumentano anche le richieste di servizi ad hoc. Ita, primo volo con due cani in cabina senza trasportino X Leggi anche › A cena con il cane, il pub col menu anche per l’amico a 4 zampe Al ristorante con cane e gatto: la scelta del 40% degli italiani. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Portare il proprio quattrozampe a cena fuori è un'abitudine ormai sdoganata: non un'eccezione, ma un trend consolidato

