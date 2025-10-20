Popolari?per?il?Veneto Bui ufficializza la sua candidatura alla Regione Veneto
Fabio?Bui ha formalizzato la propria candidatura alla presidenza della Regione?del?Veneto, sostenuto dai Popolari?per?il?Veneto. In una fase politica di cambiamento per i veneti, Bui ha rilanciato una visione di autonomia vera, partecipazione e protagonismo territoriale.«I veneti si sentono. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Popolari per il Veneto, sarà Fabio Bui il candidato presidente alle prossime Regionali https://ift.tt/ZWRL2ho https://ift.tt/XZPYkHM - X Vai su X
Tv7 Tg. . FABIO BUI SI CANDIDA A PRESIDENTE DEL VENETO - Sostenuto da "Popolari per il Veneto", Fabio Bui scende in campo e presenta la sua candidatura a presidente della Regione. Lo abbiamo intervistato. - facebook.com Vai su Facebook
Popolari per il Veneto, Bui ufficializza la sua candidatura alla Regione Veneto - Dopo anni di promesse mancate, il Veneto può tornare a contare, ma solo se i veneti tornano a crederci», ha detto il candidato ... Lo riporta veronasera.it