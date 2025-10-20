Popolari?per?il?Veneto Bui ufficializza la sua candidatura alla Regione Veneto

Fabio?Bui ha formalizzato la propria candidatura alla presidenza della Regione?del?Veneto, sostenuto dai Popolari?per?il?Veneto. In una fase politica di cambiamento per i veneti, Bui ha rilanciato una visione di autonomia vera, partecipazione e protagonismo territoriale.«I veneti si sentono. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it