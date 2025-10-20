Pontedera, 20 ottobre 2025 – Il Pontedera esce sconfitto 2-0 dal confronto con la Vis Pesaro, che ha colpito con una rete per tempo. Dopo soli 9' Gueye infila nella propria porta un rasoterra senza pretese di Ceccacci e la gara per il Pontedera si fa subito in salita. Anche perché i granata sono incapaci di reagire mostrando tutti i loro limiti sia in difesa che in attacco e in avvio di ripresa ci pensa Jallow con un destro a chiudere l'incontro. Per il Pontedera una preoccupante battuta d'arresto. PONTEDERA-VIS PESARO 0-2 PONTEDERA (3-4-2-1): Biagini; Gueye (1’ st Polizzi), Pretato, Vona; Perretta, Manfredonia (39’ st Pietrelli), Ladinetti, Migliardi; Vitali (31’ st Nabian), Ianesi; Andolfi (39’ st Battimelli). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pontedera-Vis Pesaro 0-2, brutto capitombolo per i granata