Ponte sullo Stretto il 30 ottobre maxi-evento a Roma con Ciucci e Salvini
Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Un "Ponte per crescere": grande evento dedicato al Ponte sullo Stretto di Messina il 30 ottobre alle 17.00, a Roma, presso Palazzo Valentini. A organizzare la manifestazione l'Accademia Calabra, con i Rotary Club di Nicotera Medma, Polistena, Villa San Giovanni e Roma Colosseo, "per far conoscere la valenza dell'opera e lo stato del progetto, viste le tante fake news". L'iniziativa ha avuto, anche, il patrocinio della Città Metropolitana di Roma Capitale. Dopo i saluti di Domenico Naccari, vicepresidente dell'Accademia e del Rotary Roma Colosseo, di Massimo Ferrarini, capogruppo FdI della Città Metropolitana, di Federico Rocca, consigliere Roma Capitale, di Domenico Nucera, presidente e in rappresentanza dei Rotary Club, ci saranno gli interventi di vertici ed esperti della Società dello Stretto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
