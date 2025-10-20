Ponte ricorda l’Appuntato Vittorio Vaccarella | cerimonia per il 55° anniversario della morte
Commozione e partecipazione alla celebrazione in memoria dell’Appuntato dei Carabinieri, Medaglia d’Oro al Valor Civile “alla memoria”. Nella mattinata odierna, a Ponte, si è tenuta la cerimonia di commemorazione del 55° anniversario della morte dell’Appuntato dell’Arma dei Carabinieri Vittorio Vaccarella, Medaglia d’Oro al Valor Civile “alla memoria”. Nato a Ponte nel 1930, l’Appuntato Vaccarella, in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Gavi Ligure (AL), perse la vita il 19 ottobre 1970 durante un conflitto a fuoco con alcuni malviventi, dopo essere intervenuto insieme a un collega per fermare un furto segnalato nei pressi di un’abitazione fuori dal centro abitato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
Anche Città metropolitana di Torino presente oggi - com l'intervento del consigliere Andrea Gavazza sindaco de il Comune di Cavagnolo - all’edizione 2025 della Sagra del Ponte organizzata dal Comune di Verolengo. L'iniziativa ricorda l’inaugurazione del P - facebook.com Vai su Facebook
In occasione della Settimana della Legalità, Anas ricorda i giudici Livatino e Saetta vittime della mafia. Il ponte San Giuliano, lungo la nuova #SS640, si illumina con il tricolore in loro memoria. https://stradeanas.it/it/sicilia-anas-nel-ricordo-dei-giudici-rosario-liv - X Vai su X
Ponte: l’Arma ricorda l’appuntato Vaccarella, medaglia d’oro al valor civile alla memoria - Nella mattinata odierna, a Ponte, si è tenuta la cerimonia di commemorazione del 55° anniversario della morte dell’Appuntato dell’Arma dei Carabinieri Vittorio Vaccarella, Medaglia d’Oro al Valor Civi ... Secondo ntr24.tv