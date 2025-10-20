Ponte ricorda l’Appuntato Vittorio Vaccarella | cerimonia per il 55° anniversario della morte

Puntomagazine.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Commozione e partecipazione alla celebrazione in memoria dell’Appuntato dei Carabinieri, Medaglia d’Oro al Valor Civile “alla memoria”. Nella mattinata odierna, a Ponte, si è tenuta la cerimonia di commemorazione del 55° anniversario della morte dell’Appuntato dell’Arma dei Carabinieri Vittorio Vaccarella, Medaglia d’Oro al Valor Civile “alla memoria”. Nato a Ponte nel 1930, l’Appuntato Vaccarella, in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Gavi Ligure (AL), perse la vita il 19 ottobre 1970 durante un conflitto a fuoco con alcuni malviventi, dopo essere intervenuto insieme a un collega per fermare un furto segnalato nei pressi di un’abitazione fuori dal centro abitato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

ponte ricorda l8217appuntato vittorioPonte: l’Arma ricorda l’appuntato Vaccarella, medaglia d’oro al valor civile alla memoria - Nella mattinata odierna, a Ponte, si è tenuta la cerimonia di commemorazione del 55° anniversario della morte dell’Appuntato dell’Arma dei Carabinieri Vittorio Vaccarella, Medaglia d’Oro al Valor Civi ... Secondo ntr24.tv

Cerca Video su questo argomento: Ponte Ricorda L8217appuntato Vittorio