Ponte Morandi l' avvocato dello Stato | Gli imputati paghino 250 milioni di risarcimenti Autostrade ha già patteggiato

Ilsecoloxix.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La richiesta in udienza: "Danno patrimoniale e non solo a ministero delle Infrastrutture e Presidenza del Consiglio". Aspi e Spea avevano concordato un ristoro di 25 milioni e sono uscite dal dibattimento. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

ponte morandi l avvocato dello stato gli imputati paghino 250 milioni di risarcimenti autostrade ha gi224 patteggiato

© Ilsecoloxix.it - Ponte Morandi, l'avvocato dello Stato: "Gli imputati paghino 250 milioni di risarcimenti". Autostrade ha già patteggiato

Scopri altri approfondimenti

ponte morandi avvocato statoPonte Morandi, l'avvocato dello Stato: "Gli imputati paghino 250 milioni di risarcimenti". Autostrade ha già patteggiato - La richiesta in udienza: "Danno patrimoniale e non solo a ministero delle Infrastrutture e Presidenza del Consiglio". Secondo ilsecoloxix.it

ponte morandi avvocato statoPonte Morandi: l’avvocatura dello Stato chiede 250 milioni per le spese sostenute per l’emergenza - All’inizio della sua arringa l’avvocato dello Stato Giorgio Lembeck cita l’economista Adam Smith. Riporta rainews.it

ponte morandi avvocato statoCrollo ponte Morandi, i pm chiedono più di 18 anni di carcere per l’ex manager di Autostrade Giovanni Castellucci - Nel lungo e doloroso cammino giudiziario per accertare le responsabilità del crollo del ponte Morandi, è arrivata una svolta decisiva. Riporta thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Morandi Avvocato Stato