Ponte Morandi la maxi richiesta di risarcimento degli avvocati dello Stato Il fatto del giorno | Video

La richiesta viene formulata alla fine dell'intervento ed è severissima: oltre 250 milioni di risarcimento a carico degli imputati, laddove scattasse per loro una condanna. È questa la conclusione degli avvocati dello Stato Giorgio Lembeck e Maria Chiara Ghia, intervenuti stamattina al processo sulla strage del Ponte Morandi, 43 vittime il 14 agosto 2018 nel crollo del viadotto sull'A10. Il concessionario Autostrade per l'Italia invece ha già patteggiato un risarcimento da 25 milioni di euro insieme alla società Spea Engineering, un tempo nel Gruppo Atlantia come Aspi e delegata ai monitoraggi: sono già fuori dal procedimento e l'eventuale stangata non le riguarderebbe