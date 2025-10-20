Ponte commemorazione per il 55° anniversario della morte dell’Appuntato Vittorio Vaccarella
Comunicato Stampa Cerimonia tra Santa Messa, deposizione di corona e premiazione studenti per la borsa di studio “Insieme per la legalità” Nella mattinata odierna, a Ponte, si è tenuta la cerimonia di commemorazione del 55° anniversario della morte dell’Appuntato dell’Arma . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
IL PONTE VOTIVO TORNA A VENEZIA Venezia, 11 ottobre 2025 In occasione della Commemorazione dei Defunti, torna anche quest’anno a Venezia il ponte votivo di San Michele, l’opera galleggiante che unirà le Fondamente Nove all’ingresso monumental - facebook.com Vai su Facebook
Ponte: l’Arma ricorda l’appuntato Vaccarella, medaglia d’oro al valor civile alla memoria - Nella mattinata odierna, a Ponte, si è tenuta la cerimonia di commemorazione del 55° anniversario della morte dell’Appuntato dell’Arma dei Carabinieri Vittorio Vaccarella, Medaglia d’Oro al Valor Civi ... ntr24.tv scrive