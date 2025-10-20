Ponte commemorazione per il 55° anniversario della morte dell’Appuntato Vittorio Vaccarella

Comunicato Stampa Cerimonia tra Santa Messa, deposizione di corona e premiazione studenti per la borsa di studio “Insieme per la legalità” Nella mattinata odierna, a Ponte, si è tenuta la cerimonia di commemorazione del 55° anniversario della morte dellAppuntato dell’Arma . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

