Ponte commemora l’appuntato Vaccarella a 55 anni dalla morte
Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata odierna, a Ponte, si è tenuta la cerimonia di commemorazione del 55° anniversario della morte dell’Appuntato dell’Arma dei Carabinieri Vittorio Vaccarella, Medaglia d’Oro al Valor Civile “alla memoria”. Nato a Ponte nel 1930, l’Appuntato Vaccarella, in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Gavi Ligure (AL), perse la vita il 19 ottobre 1970 durante un conflitto a fuoco con alcuni malviventi, dopo essere intervenuto insieme a un collega per fermare un furto segnalato nei pressi di un’abitazione fuori dal centro abitato. Il suo eroico sacrificio gli valse la Medaglia d’Oro al Valor Civile, concessa dal Presidente della Repubblica, a testimonianza del suo coraggio e della dedizione al dovere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
